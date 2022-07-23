Україна стала на крок ближче до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС

Український електронний підпис "Дія" тепер офіційно відповідає європейським стандартам

Україна стала на крок ближче до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС
Український електронний підпис відповідає стандартам ЄС
© Михайло Федоров/Facebook

«Дія.підпис» пройшла тестування на відповідність до європейських стандартів цифрового підпису – повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Нещодавно успішно пройшли тестування на eSignature Validation Plugtests 2022. Отже, технічно готові до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС», - зазначив міністр.

За його словами, взаємне визнання електронних підписів — важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу.

«Це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн- контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо», - додав Федоров.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній РадіРеклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Блок рекламы


Похожие новости
Україна продовжує готуватися до експорту зерна, попри ракетний удар РФ по ОдесіУкраїна продовжує готуватися до експорту зерна, попри ракетний удар РФ по Одесі
Україна може розраховувати на підтримку та допомогу двох союзниківУкраїна може розраховувати на підтримку та допомогу двох союзників
Україна готова допомогти Молдові деокупувати Придністров’я – БудановУкраїна готова допомогти Молдові деокупувати Придністров’я – Буданов
Україна не візьме участь у новому дослідженні PISA через війнуУкраїна не візьме участь у новому дослідженні PISA через війну
Україна підписала угоду про вивезення зерна: чому це хороша новинаУкраїна підписала угоду про вивезення зерна: чому це хороша новина
Російська ракета "дісталася" Болгарії: фото з місця НПРосійська ракета "дісталася" Болгарії: фото з місця НП
Україна може отримати "хаймарси з крилами": у чому перевага штурмовиків A-10, які вже стали легендоюУкраїна може отримати "хаймарси з крилами": у чому перевага штурмовиків A-10, які вже стали легендою
Україна може отримати "хаймарси з крилами": штурмовики A-10 стали легендою на операції "Буря в пустелі"Україна може отримати "хаймарси з крилами": штурмовики A-10 стали легендою на операції "Буря в пустелі"
Експорт зерна: Україна зніме частину мінних загороджень – NYTЕкспорт зерна: Україна зніме частину мінних загороджень – NYT
У Сенаті США представили проєкт резолюції про визнання дій РФ в Україні геноцидомУ Сенаті США представили проєкт резолюції про визнання дій РФ в Україні геноцидом
Последние новости
Подгружаем последние новости