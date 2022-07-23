Україна стала на крок ближче до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС
Український електронний підпис "Дія" тепер офіційно відповідає європейським стандартам
«Дія.підпис» пройшла тестування на відповідність до європейських стандартів цифрового підпису – повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Нещодавно успішно пройшли тестування на eSignature Validation Plugtests 2022. Отже, технічно готові до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС», -
За його словами, взаємне визнання електронних підписів — важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу.
«Це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн- контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо», - додав Федоров.