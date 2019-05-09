Порошенко: пятый год потомки победителей нацизма защищают Украину от роSSийской агрессии

Президент поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом.

Порошенко: пятый год потомки победителей нацизма защищают Украину от роSSийской агрессии
Порошенко поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко и другие лидеры государства поздравили украинцев с Днем победы над нацизмом и приняли участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в киевском парке Вечной Славы.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Президента сопровождали премьер министр Владимир Гройсман, министр обороны Степан Полторак, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний, а также ветераны Второй мировой войны.

"Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу и цивилизационный выбор Украинского народа от роSSийской агрессии. Восточные территории Украины превратились в форпост мирного объединенной Европы", - говорится в поздравлении на сайте президента.

Фото: president.gov.ua

"Дорогие ветераны войны! Примите мои сердечные поздравления с праздником - Днем победы. Выражаю вам глубокую благодарность за боевые подвиги и трудовые свершения. Искренне желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, семейного уюта и благополучия", - обратился Порошенко к ветеранам.

Фото: president.gov.ua

Президент вместе с ветеранами и членами Правительства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших минутой молчания.

Военный оркестр исполнил Государственный гимн, воины Почетного караула отсалютовали залпами и прошли перед монументом торжественным маршем.

Напомним, днем ранее, 8 мая, в Украине отметили День памяти и примирения.


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