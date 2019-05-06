СБУ раскрыла подготовку диверсии на одном из военных арсеналов

Спецслужбы РФ вербовали сотрудника арсенала, шантажируя его безопасностью родных в ОРДЛО.

Служба безопасности Украины выявила и задержала работаника одного из военных арсеналов, завербованного роSSийскими спецслужбами. Задержанный готовил диверсию на территории одного из арсеналов, где хранятся стратегические запасы ракет и боеприпасов, сообщила пресс-служба СБУ .

Оперативники спецслужбы установили, что в начале текущего года представители роSSийской спецслужбы завербовали работника арсенала. Для этого они использовали методы психологического воздействия и давления, угрожая безопасности родственников служащего, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Работника арсенала заставили собрать информацию о военном объекте - о состоянии охраны, наличии и перемещении оружия. Полученную информацию страна-агрессор планировала использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте для подрыва обороноспособности Украины.

За выполнение поставленных задач спецслужбы РФ обещали материальную помощь, получение гражданства РоSSии с оформлением пенсии. Сопровождение и координацию его деятельности кураторы осуществляли с территории РФ через сеть Интернет.

Работник арсенала был обеспечен необходимыми средствами связи и электронными каналами для передачи информации с ограниченным доступом.

"Благодаря своевременному реагированию сотрудников военной контрразведки СБУ удалось предупредить втягивание украинского гражданина в противоправную деятельность в ущерб национальным интересам Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, 9 октября 2018 года произошли массовые взрывы и пожар на арсенале боеприпасов Министерства обороны в Ичне Черниговской области. Ранее происходили пожары на территории арсеналов в Калиновке и Балаклее.