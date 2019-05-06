В Украине впервые отмечают День пехоты ВСУ
Бойцов поздравил командующий ООС Сергей Наев.
Сегодня, 6 мая, в Украине впервые отмечается День пехоты.
Соответствующий указ президент Петр Порошенко подписал 19 апреля.
Данным указом №152/2019 постановляется ежегодно 6 мая отмечать День пехоты "с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины".
Механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые воинские части составляют основу Сухопутных войск. Они выполняют задачи по удержанию занятых рубежей и позиций, отражению ударов и прорыва обороны противника, захвата важных районов, рубежей и объектов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Бойцов поздравил командующий ООС Сергей Наев.
"Сегодня мы с Вами впервые отмечаем День пехоты, установленный Указом Президента Украины в апреле этого года. В этот день мы выражаем глубокое уважение и почтение всем воинам механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых подразделений и соединений Сухопутных войск ВСУ. Именно на Ваши плечи лег основной груз борьбы за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Многочисленные примеры мужества и героизма, проявленные Вами в боях на востоке страны, уже стали образцом верности и служения Родине", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбуке.
Наев поблагодарил бойцов за службу.
"Убежден, что вы и впредь будете успешно выполнять боевые задачи по защите украинского народа, а этот день станет для нас праздником настоящих патриотов и военных профессионалов", - добавил командующий ООС.
Напомним, кроме Дня пехоты, в Украине также будут отмечать День резервиста и День сержанта ВСУ.
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Политика
06.05.2019 12:55