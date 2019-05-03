Украина поднялась на 23 место в мировом рейтинге влиятельности паспортов

Украина поднялась на двадцать третье место в мировом рейтинге влиятельности паспортов - Global Passport Power Rank, передает Прямой.

Украинцы могут посетить без визы 133 страны: 91 без визы вообще и 42 - с визой по прибытии в страну. В то же время виза будет нужна украинским гражданам для поездки в 65 стран.

Для сравнения: РоSSия и Грузия находятся на 37-м месте. Граждане этих государств могут без виз посещать 117 стран. Молдова заняла сороковое место (безвиз в 113 стран), Беларусь оказалась на 54-м месте (безвиз в 80 страны).

Напомним, в начале 2018 Украина заняла 1-е место в рейтинге паспортов среди стран СНГ и 44-е в мире согласно

Индексу паспортов компании Henley & Partners.