Порошенко анонсировал закупку 24 патрульных вертолетов и 22 катеров

Петр Порошенко анонсировал закупку 22 современных патрульных катеров, а также 24 патрульных вертолетов. Об этом он рассказал по случаю прошедшего дня пограничника в Черкассах в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы им. генерала-майора И.Мамота в пятницу, 3 мая, передает «Интерфакс-Украина».

"В этом году ожидаем заключения договоров на строительство 22 современных кораблей. Эти корабли будут патрульного класса и надежно будут выполнять поставленные задачи по охране морской границы", - сказал Порошенко.

По его словам, поставлено задание закупить вертолеты французского и украинского производства. "В этом и следующем году будут закуплены 24 современных, легких патрульных вертолета", - проинформировал глава государства.

"Мы уверенно формируем европейское лицо пограничной службы, обеспечиваем ее способность эффективно работать по стандартам НАТО", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что в Украине реализуется 18 международных проектов по усовершенствованию охраны границы, подготовке персонала, логистике, медицинского обеспечения и борьбы с коррупцией.

"В условиях роSSийской агрессии, террористических угроз и миграционного кризиса нами реализуются дополнительные меры по усилению контроля за въездом в Украину, в том числе в сжатые сроки в пунктах пропуска была развернута система биометрического контроля", - добавил президент Порошено.

Напомним, в феврале 2019 года Украина начала переговоры с Францией о закупке 22 патрульных кораблей для Государственной пограничной службы. Таким образом, Госпогранслужба хочет создать в Азовском и Черном морях "мощные и мобильные группировки пограничных кораблей и катеров", которые могли бы как выполнять правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам.