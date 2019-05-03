ГосЧС ожидает сегодня паводки на реках Закарпатья и Карпат

Из-за сильных дождей в горах возможны селевые потоки.

ГосЧС ожидает сегодня паводки на реках Закарпатья и Карпат

Из-за сильных дождей на реках Закарпатья и Карпат продолжается подъем уровня воды. В связи с этим Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает местное население о возможном подтоплении приречных территорий и схождении селевых потоков.

Сегодня, 3 мая, на Днестре возле г..Залищики (Тернопольская обл.) ожидается поднятие уровня воды еще на 2,5-3 метра по сравнению с предыдущими сутками, местами возможен начальный выход воды на заводь. Прохождение максимального уровня дождевого паводка на р.Днестр в створе гидрологического поста Залищики ожидается в первой половине суток 3 мая.

Также сегодня на р.Ворона возле г.Тисменица (Ивано-Франковская область) ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,3 - 0,8 м над предыдущими уровнями с последующим затоплением поймы и сельхозугодий. Возможно частичное затопление приречных зданий и хозяйственных объектов в Тисменицком районе.

В течение 3 мая на р. Тиса в районе Чопа ожидается невысокая паводковая волна с повышением уровня на 0,5 - 1 метр в пределах русла, без угрозы негативных последствий.

В горах существует угроза схода селевых потоков.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Епифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыреЕпифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыре
Лукашенко досрочно покинул саммит в КитаеЛукашенко досрочно покинул саммит в Китае
РоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к ЗеленскомуРоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
В Москве арестовали экс-регионала и миллионера Павла Климца, - КоммерсантъВ Москве арестовали экс-регионала и миллионера Павла Климца, - Коммерсантъ
На выборах в Индонезии почти 300 членов избиркомов умерли от переутомленияНа выборах в Индонезии почти 300 членов избиркомов умерли от переутомления
Блок рекламы


Похожие новости
Украина ожидает секторальных санкций против РоSSии за выдачу паспортов в ОРДЛОУкраина ожидает секторальных санкций против РоSSии за выдачу паспортов в ОРДЛО
Порошенко сегодня проведет встречу с фракцией БПП и министрамиПорошенко сегодня проведет встречу с фракцией БПП и министрами
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
В Кировоградской и Закарпатской областях не хватает более 4 тыс. членов участковых избирательных комиссийВ Кировоградской и Закарпатской областях не хватает более 4 тыс. членов участковых избирательных комиссий
Глава ГосЧС заявил о критической ситуации с пожарами в УкраинеГлава ГосЧС заявил о критической ситуации с пожарами в Украине
Кабмин принял Концепцию развития горных территорий украинских КарпатКабмин принял Концепцию развития горных территорий украинских Карпат
На Закарпатье местные жители мешают пограничникам строить забор на границе с РумыниейНа Закарпатье местные жители мешают пограничникам строить забор на границе с Румынией
В день выборов над Украиной будут дежурить 10 воздушных судов ГосЧСВ день выборов над Украиной будут дежурить 10 воздушных судов ГосЧС
На Донбассе сегодня ранены двое украинских военныхНа Донбассе сегодня ранены двое украинских военных
Апелляционный суд одобрил восстановление бывшего замглавы ГосЧС Стоецкого в должностиАпелляционный суд одобрил восстановление бывшего замглавы ГосЧС Стоецкого в должности
Последние новости
Подгружаем последние новости