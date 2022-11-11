Пропагандиста "руського міра" спіймали на гарячому на Закарпатті, кадри: "виправдовував агресію рф і..."

Пропагандиста "руського міра" спіймали на гарячому на Закарпатті, кадри: "виправдовував агресію рф і..."

На Закарпатті чоловік заперечував агресію росії проти України та виправдовував дії кремля.

27-річний мешканець Закарпаття у соцмережах підтримував дії армії Росії та заперечував збройну агресію Росії проти України.

«Агітатор поширював меседжі про «приналежність» добровольчих батальйонів ЗСУ до «неонацистських» організацій, називав злочини російських військових «постановкою київського режиму», – заявили у СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України.

Чоловіку оголосили підозру у виправдовуванні, визнанні правомірним, запереченні збройної агресії Росії проти України.

До слова, СБУ нейтралізувала диверсантів ФСБ, які розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ.

Так, ворожа ДРГ розвідувала переміщення українських військ на території Києва та у прикордонних районах північного сходу України.

Групу диверсантів було сформовано кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-вибухової діяльності проти України.

У складі групи був мешканець Сумської області, якого після початку повномасштабної війни завербували російські спецслужби.

На місцях проживання зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами конспіративного листування з представником ФСБ.

Фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями: ч. 2 ст. 111 (держзміна, вчинена в умовах військового стану) та ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про ЗСУ).


Юлия Александрова, politeka.net





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