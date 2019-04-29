Зеленский вылетел в Украину после отдыха в Турции

В Бодруме его провожали губернатор Муглы и глава исполнительной власти района Милас.

?Зеленский вылетел в Украину после отдыха в Турции
Фото: Макс Левин

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей в понедельник утром покинули пятизвездочную гостиницу в курортном районе Бодрума (Турция) и вернулся в Украину.

Об этом пишет турецкое информагентство "Анадолу".

Политик вылетел в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines из аэропорта Milas-Bodrum. У VIP-терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

Фото: aa.com.tr

Накануне, по информации агентства, новоизбранный президент Украины вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.

"Зеленский шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле", - отмечает "Анадолу".

Напомним, Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля, набрав 73,22% голосов.

Через несколько дней после победы он улетел на отдых в Турцию, заявив, что это его первые выходные за четыре месяца.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с БанковойГелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой
США выходят из Договора о торговле оружиемСША выходят из Договора о торговле оружием
Лукашенко досрочно покинул саммит в КитаеЛукашенко досрочно покинул саммит в Китае
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в УкраинуИгорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Фюрер РФ предложил Зеленскому вернуть Саакашвили в УкраинуФюрер РФ предложил Зеленскому вернуть Саакашвили в Украину
Окружной админсуд Киева открыл производство о запрете топ-чиновникам покидать страну после выборовОкружной админсуд Киева открыл производство о запрете топ-чиновникам покидать страну после выборов
Зеленский украинизировался в фейсбукеЗеленский украинизировался в фейсбуке
Порошенко пообещал подписать закон о языке, а Зеленский - провести его анализ после инаугурацииПорошенко пообещал подписать закон о языке, а Зеленский - провести его анализ после инаугурации
У пленного моряка Сороки после операции на руке не функционируют пальцыУ пленного моряка Сороки после операции на руке не функционируют пальцы
Порошенко: мы вернемся на Банковую после следующих выборовПорошенко: мы вернемся на Банковую после следующих выборов
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в УкраинуИгорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Климкин расскажет о своих планах после избрания Зеленского в видеообращении, "чтобы быть в тренде"Климкин расскажет о своих планах после избрания Зеленского в видеообращении, "чтобы быть в тренде"
Зеленский поблагодарил Макрона за поздравление с победой
Зеленский анонсировал "мощную информационную войну" за мир на ДонбассеЗеленский анонсировал "мощную информационную войну" за мир на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости