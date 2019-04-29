Зеленский вылетел в Украину после отдыха в Турции
В Бодруме его провожали губернатор Муглы и глава исполнительной власти района Милас.
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей в понедельник утром покинули пятизвездочную гостиницу в курортном районе Бодрума (Турция) и вернулся в Украину.
Об этом пишет турецкое информагентство "Анадолу".
Политик вылетел в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines из аэропорта Milas-Bodrum. У VIP-терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.
Накануне, по информации агентства, новоизбранный президент Украины вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.
"Зеленский шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле", - отмечает "Анадолу".
Напомним, Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля, набрав 73,22% голосов.
Через несколько дней после победы он улетел на отдых в Турцию, заявив, что это его первые выходные за четыре месяца.
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