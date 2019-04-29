В Грузию не пустили колонну роSSийских байкеров

Мотоциклисты направлялись на слет в Греции.

В Грузию не пустили колонну роSSийских байкеров
Фото: Руслан Левиев / Тwitter

Грузинские пограничники не пустили в страну группу роSSийских байкеров, который хотели попасть в страну через КПП "Верхний Ларс".

Об этом пишет "Новости-Грузия" со ссылкой на местное общественное ТВ.

Гражданам РоSSии было отказано во въезде в Грузию на основании закона о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства. В нем отмечается, что иностранцу может быть отказано во въезде в Грузию, если он не предоставит информацию или предоставляет ложную информацию о своей личности или целях поездки.

Колонна из 30 байкеров направлялась транзитом через Грузию в греческий город Салоники, а затем в Афины, где 1-2 мая планируется сбор. Однако мотоциклистам было отказано во въезде на территорию Грузии и даже в проезде по территории Грузии транзитом.

Запрет на въезд останется в силе до 10 мая.

В 2017 году в Грузию не пропустили группу роSSийских байкеров под названием "Ночные волки". Они заявили, что собираются отметить в Тбилиси день победы над Германией во Второй мировой войне, но из-за протеста грузинской общественности байкеров не впустили в страну.

В итоге на празднование дня победы к мемориалу в парке Ваке в Тбилиси 9 мая попали только двое представителей "Ночных волков". Как выяснилось, они сумели попасть в Грузию только благодаря тому, что пересекли границу задолго до праздников — в начале апреля.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с БанковойГелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой
США выходят из Договора о торговле оружиемСША выходят из Договора о торговле оружием
Лукашенко досрочно покинул саммит в КитаеЛукашенко досрочно покинул саммит в Китае
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в УкраинуИгорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Почти 5 тысяч украинцев не выпустили за границу в 2018 годуПочти 5 тысяч украинцев не выпустили за границу в 2018 году
Суворовцы показали фюреру "роSSийских" роботов, которые сделаны в Южной КорееСуворовцы показали фюреру "роSSийских" роботов, которые сделаны в Южной Корее
РоSSия не будет выплачивать пенсии владельцам роSSийских паспортов в ОРДЛОРоSSия не будет выплачивать пенсии владельцам роSSийских паспортов в ОРДЛО
В ОРЛО отравились загрязненной водой около 20 роSSийских военныхВ ОРЛО отравились загрязненной водой около 20 роSSийских военных
Участников митинга "Спасибо, Петр" пустили на улицу Банковую, к ним вышел ПорошенкоУчастников митинга "Спасибо, Петр" пустили на улицу Банковую, к ним вышел Порошенко
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
Двое роSSийских полицейских попросили убежища в УкраинеДвое роSSийских полицейских попросили убежища в Украине
Правоохранители в 2014 году охладили пыл роSSийских сепаратистов в Харькове за 17 минут, - АваковПравоохранители в 2014 году охладили пыл роSSийских сепаратистов в Харькове за 17 минут, - Аваков
МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за того, что лидера союза венгров не пустили в УкраинуМИД Венгрии вызвал украинского посла из-за того, что лидера союза венгров не пустили в Украину
Боевики "ЛНР" не пустили представителя ОБСЕ Тони Фриша к троим заключенным в СИЗОБоевики "ЛНР" не пустили представителя ОБСЕ Тони Фриша к троим заключенным в СИЗО
Последние новости
Подгружаем последние новости