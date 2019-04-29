?Рева заподозрил BBC в манипуляциях из-за сюжета о пенсиях в ОРДЛО

Министр социальной политики Андрей Рева заподозрил BBC в манипуляциях из-за сюжета о пенсиях в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

В своем фейсбуке Рева написал, что несколько недель назад к нему обратились журналисты BBC с просьбой поговорить о пенсиях.

"Позиция, которую представила журналист уважаемого агентства заключалась в том, что правительство Украины является главным виновником страданий людей на оккупированной территории и страна, которая стремится в ЕС ", - сообщил Рева.

По его словам, интервью длилось более получаса, но в итоговый сюжет попала только одна фраза, "которую автор сюжета использовала в качестве иллюстрации якобы моего личного отношения ко ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ гражданам Украины, проживающим на оккупированной территории".

Эта фраза Ревы звучит так: "Все, кто был проукраинский, все выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии - там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль никого, честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за этих мразей".

Рева заявил, что его неправильно интерпретировали.

"Лично я считаю, что тем гражданам Украины, кто с оружием в руках воюет против собственной страны, убивает наших солдат и офицеров, платить пенсии недопустимо. Именно эту категорию украинских граждан я считал, считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили за пределы правового поля. Я считаю негодяями тех наших сограждан, кто ради двойной пенсии способствовал оккупации украинской земли, а теперь ожидает получения роSSийского паспорта вместе с двойной пенсионной выплатой, анонсированной оккупантами. Но я ни в коем случае не считаю тех украинских граждан, кто сознательно не помогает оккупантам и которые просто стали их заложниками, виновными в сложившейся ситуации. Я делал и буду делать все от меня зависящее, чтобы помочь этим людям. Это моя твердая жизненная позиция, основанная на собственных убеждениях. Все остальное - от лукавого", - написал Рева.

Отметим, что министр Рева не впервые попадает в скандалы из-за своего языка. В 2017 году он заявил, что украинцы едят много и поэтому и тратят на нее 50% доходов, а не 14%, как немцы.

Напомним, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не выплачивают украинские пенсии и соцвыплаты. Чтобы их получить, жителям необходимо выезжать на контролируемую Украиной территорию.

По словам представителя Украины в трехсторонней контактной группе Евгения Марчука, таким образом за четыре года Украина выплатила уже 80 млрд гривен.