Военные должны вызвать полицию, если увидят на переводой волонтёра

Волонтерам запретили появляться в зоне ООС

Военные должны вызвать полицию, если увидят на переводой волонтёра
Фото: facebook

Представителям общественных и добровольческих организаций запретили появляться в районах дислокации военных в зоне операции Объединенных сил.

В распоряжении LB.ua имеется соответвстующий приказ командира одной из бригад ВСУ, которая находится в зоне ООС.

В документе указано, что запрет ввели, чтобы предотвратить ранение или гибель гражданских лиц и на исполнение приказа командира штаба оперативного командования “Восток”. Распоряжение было принято 15 апреля.

Запрет коснулся представителей общественных, волонтерских и добровольческих организаций (“Госпитальеры”, ASAP, Первый добровольческий медицинский батальон) и других гражданских лиц.

Если волонтеров выявят в местах дислокации бригады, военные должны передать их в полицию.

Запрет не коснулся международных и гуманитарных организаций.

Распоряжение командира бригады
Распоряжение командира бригады

 

Спикерка командования “Восток” Александра Бессмертная сообщила LB.ua, что распоряжение было принято командиром операции Объединенных сил Сергеем Наевым и касается всех бригад в зоне ООС.

“После гибели одного из представителей “Госпитальеров” в зоне ООС были предприняты меры для сохранения жизни таких лиц на линии разграничения”, - сообщила Бессмертная.

В пресс-центре ООС не смогли оперативно прокомментировать распоряжение.

Напомним, 15 апеля в больнице Мечникова в Днепре скончался 20-летний парамедик организации "Госпитальеры" Николай Волков (позывной Смурфик), который получил пулевое ранение в голову на Донбассе.


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