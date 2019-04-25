Минздрав планирует расширить вакцинацию от кори на всех взрослых
Сейчас бесплатные прививки могут получить только взрослые из групп риска и контактировавшие с больными.
Минздрав планирует расширить вакцинацию от кори на все категории взрослых - в том числе для лиц, которые не находятся в группе риска. Об этом сегодня сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, пишет "Громадське".
Приказ о расширении вакцинации может быть утвержден в течение двух недель.
"На прошлой неделе и сейчас мы видим тенденцию, что многие взрослые люди болеют корью. Мы переживаем, что те вакцины, которые покупались 10-20 лет назад, возможно, не были такими качественными, или не соблюдали "холодной цепи", поэтому я призываю взрослых, чтобы они сделали анализы на антитела к кори или пообщались со своими врачами о том, стоит ли сделать ревакцинацию", - отметила Супрун.
Напомним, 22 апреля Минздрав сообщил, что в начале лета закупленные государством вакцины появятся в частных клиниках, которые заключили договор с Нацслужбы здоровья Украины, а также в родильных домах. С начала этого года корью в Украине заболели более 41 тыс. человек, 15 заболевших умерли от осложнений вируса. Специфического лечения от кори нет, предотвратить заболевание или облегчить его течение может только вакцинация.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
25.04.2019 14:30