Гройсман выступил за изменение избирательной системы перед выборами в Раду

"Новый парламент, избранный по старой системе, через 2-3 месяца будет наибольшим нашим разочарованием".

Гройсман выступил за изменение избирательной системы перед выборами в Раду
Фото: пресс-служба президента

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что до выборов в Верховную Раду в Украине необходимо изменить избирательное законодательство.

Об этом премьер заявил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"До следующих парламентских выборов, которые пройдут в октябре, парламент может сделать много правильных вещей. Например, надо изменить избирательную систему. Если мы не изменим избирательную систему, то новый парламент, избранный по старой системе, через 2-3 месяца будет наибольшим нашим разочарованием", - сказал Гройсман.

14 апреля Владимир Гройсман заявил о готовности к выборам в Верховную Раду, в том числе и досрочным. Он отметил, что не имеет значения, пройдут они на месяц раньше или на месяц позже. 11 апреля он также заявлял, что не собирается в отставку до парламентских выборов.


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