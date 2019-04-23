Послы стран G7 поздравили Зеленского с победой на выборах

Послы заявили о своем намерении в дальнейшем поддерживать проведение реформ в Украине.

Послы стран G7 поздравили Зеленского с победой на выборах
Фото: yuzle.com

Послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) поздравили шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах Президента и выразили надежду на тесное сотрудничество в дальнейшем.

Об этом сообщается в Twitter французского представительства G7 в Киеве.

"Послы стран Большой семерки поздравляют новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Желаем ему успеха и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией", - говорится в сообщении.

Послы добавили, что высоко оценили работу Центральной избирательной комиссии Украины и правоохранительных органов. По их словам, они создали правовые и безопасные условия голосования, что позволило украинцам реализовать демократические права.

Послы также признали прогресс в отношениях, который был достигнут во время президентства Петра Порошенко с 2014 года. Послы заявили, что привержены своим обязательствам "поддерживать избранный Украиной путь и дальнейшее проведение реформ".

Ранее Зеленского поздравили президенты Франции, Польши, США, Армении, канцлер Германии, а также генсек НАТО и глава Евросовета.

Кремль отказался поздравить Зеленского, заявив, что "преждевременно говорить о поздравлениях. Потому что нужно судить по конкретным делам".


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