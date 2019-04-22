Окружной админсуд Киева запретил назначать членов ВСП по квоте президента

Окружной админсуд Киева 22 апреля запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Это сделано в качестве обеспечительной меры по административному иску, который еще предстоит рассмотреть. Истец обжаловал конкурс по отбору кандидатов для назначения в ВСП и попросил провести его заново.

Пока что суд запретил конкурсной комиссии утверждать список кандидатов для назначения президентом в ВСП, а главе комиссии Владимиру Буткевичу подавать этот список на рассмотрению президенту.

Суд решил, что обеспечительные меры необходимы, чтобы сохранить существующее состояние до рассмотрения дела по сути.

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалах.

Напомним, 11 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора членов Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия был создан в 2016 году после реорганизации Высшего совета юстиции в рамках проведения судебной реформы. Еще до реорганизации, в апреле 2015 года, президент Украины назначил по своей квоте в Высший совет юстиции трех человек - Игоря Бенедисюка, Татьяну Малашенкову и Николая Гусака. Срок полномочий члена ВСП составляет 4 года.

Порошенко проиграл выборы президента Украины и в мае покинет должность.