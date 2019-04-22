ЦРУ считает, что Huawei финансируется военными и разведкой Китая

Противостояние США и китайской телекоммуникационной компании Huawei длительное время строилось на одних лишь обвинениях со стороны американского правительства, которые не подкреплялись какими-то фактами или документами. Власти США не представили убедительных доказательств того, что Huawei ведёт шпионскую деятельность в интересах Китая.

На выходных в британских СМИ появились сообщения о том, что доказательства сговора Huawei с правительством Поднебесной есть, но они не были обнародованы. Издание The Times, ссылаясь на осведомлённый источник в ЦРУ, говорит о том, что телекоммуникационная компания получала финансовую поддержку от разных служб государственной безопасности КНР . В частности, сообщается о том, что Huawei получала денежные средства от Народно-освободительной армии Китая, Комиссии по национальной безопасности, а также третьего отделения государственной разведки КНР . Разведывательное управление считает, что Министерство государственной безопасности Китая поддержало проект осуществления финансирования Huawei .

Напомним, некоторое время назад США вместе со своими союзниками обвинили китайскую компанию Huawei в шпионаже и сборе конфиденциальных данных при помощи собственного телекоммуникационного оборудования, поставляемого в разные страны мира. Позднее американское правительство призывало союзников отказаться от использования оборудования Huawei . Однако каких-то существенных доказательств, подтверждающих обвинения, так и не было предоставлено.

Напомним, ранее исследователи проанализировали структуру собственности Huawei и пришли к выводу, что компания, возможно, принадлежит государству.



