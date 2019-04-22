Зеленский анонсировал "мощную информационную войну" за мир на Донбассе
У "молодой команды" победителя выборов есть креативные идеи.
Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский анонсировал "мощную информационную войну" за Донбасс.
Об этом он сказал журналистам на брифинге.
"Я пока что не могу сказать в открытом эфире, [но] мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы закончить огонь на Донбассе", - заявил Зеленский.
Он сказал, что у его "молодой команды" есть очень креативные идеи, воплощение которых в жизнь требует помощи журналистов.
В то же время Зеленский подчеркнул, что намерен действовать согласно Минским соглашениям.
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