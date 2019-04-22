Генсек НАТО и глава Евросовета поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины

Столтенберг и Туск заверили Украину в дальнейшей поддержке.

Генсек НАТО и глава Евросовета поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины
Фото: Макс Левин

Владимира Зеленского, который победил на выборах президента Украины, поздравили Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является ценным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", - написал генсек НАТО на своей странице в Твиттере.

Congratulations to Volodymyr Zelensky on winning #Ukraine’s presidential elections. Ukraine is a valued #NATO partner & we look forward to continuing our cooperation. pic.twitter.com/peHSUmAuLm

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 21 апреля 2019 г.

Глава Евросовета Дональд Туск также поздравил Зеленского с победой на выборах и заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского Союза.

"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти – сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - написал Туск в в Твиттере.

Напомним, после оглашения результатов ексит-поллов в штаб Зеленского приехали ряд дипломатов и политиков, в частности посол Франции Изабель Дюмон, посол Эстонии Герт Антсу и евродепутат Ребекка Хармс.


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