Порошенко объявил о переходе в оппозицию к Зеленскому

"Новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную".

Порошенко объявил о переходе в оппозицию к Зеленскому
Фото: Соня Кошкина

Президент Петр Порошенко объявил о переходе в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который выиграл выборы президента Украины, согласно данным экзит-поллов.

"Новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную. Но страна, наша лучшая в мире Украина, только выиграет от этого", - сказал глава государства в речи перед сторонниками после объявления результатов экзит-поллов.

Порошенко добавил, что это не значит, что он будет препятствовать работе во благо Украины.

"Я хочу подчеркнуть, чтобы никто даже не сомневался, что лично я и вся моя команда готова подставить плечо президенту во всех его решения, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приближать нас к Евросоюзу и НАТО" - сказал он.

Порошенко добавил, что готов потратить все свое время между объявлением результатов выборов и инаугурацией Зеленского, чтобы помочь своему преемнику войти в курс дел в мельчайших деталях.

Напомним, что за Порошенко во втором туре выборов проголосовали меньше 30% избирателей, за его оппонента Зеленского - более 70%.


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