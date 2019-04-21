Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу в 16:15
На данном участке зарегистрировано 680 избирателей.
Избирательный участок в селе Лебединское Волновахского района Донецкой области после 16 часов начал свою работу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
"УИК №140379, размещенная в с.Лебединское Волновахского района, в 16:15 начала свою работу, количество избирателей 188, получено бюллетеней 208", - говорится в сообщении.
Эту информацию "Интерфакс-Украина" также подтвердила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.
Утром в Нацполиции сообщили, что на территории Донецкой области не открылся один избирательный участок - в населенном пункте Лебединское на линии разграничения в Донецкой области. На данном участке зарегистрировано 680 избирателей.
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