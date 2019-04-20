Боевика ДНР "Кота" заочно приговорили к 10 годам лишения свободы

Житель Херсона уехал в ОРДЛО в 2014, где присоединился к террористам.

Боевика ДНР "Кота" заочно приговорили к 10 годам лишения свободы
Фото: news.dn.ua

Арбитражный суд Донецкой области заочно приговорил боевика "ДНР" по прозвищу "Кот" к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что летом 2014 года житель Херсона уехал в ОРДЛО и вступил в ряды незаконных вооруженных формирований террористов на территории временно оккупированного Дебальцево. Его назначили командиром батальона "Вооруженных сил ДНР", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, в составе террористической группировки он занимался подбором и подготовкой "личного состава", организовывал контроль за несением боевиками дежурства на блокпостах, обеспечивал контрольно-пропускной режим в захваченные административные здания и территории.

За активное участие в боевых действиях против сил АТО боевики наградили его медалью "За боевые заслуги".

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины "Создание террористической группы или террористической организации", и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Напомним, ранее боевик "ЛНР" из Енакиево получил 10 лет тюрьмы с конфискацией.


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