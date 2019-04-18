Польша планирует отказаться от постсоветских военных самолетов

Польша хочет отказаться от военных самолетов постсоветской эпохи и купить военную технику новейшей, пятой генерации, в частности американские самолеты F-35.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Укринформ.

"Мы хотим, чтобы польская авиация могла полностью отказаться от постсоветских самолетов и чтобы можно было летать на лучших самолетах, которые есть в мире", - отметил Дуда. Он выразил надежду, что Польша сможет купить американские самолеты F-35.

"Это очень амбициозная программа, очень ценная. Мы постараемся выторговать наилучшие условия", - подчеркнул президент РП.

Дуда напомнил, что уже сейчас расходы на армию в Польше составляют 2% от уровня ВВП , а в 2030 году они должны вырасти до 2,5%. В то же время он выразил надежду, что в случае нормального экономического развития этот уровень можно будет достичь уже в 2024 году.