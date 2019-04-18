Решение суда о незаконности национализации Приватбанка засекречено

Процесс тоже проходил в закрытом режиме из-за наличия банковской тайны.

Решение суда о незаконности национализации Приватбанка засекречено
Фото: РБК

Окружной административный суд Киева заявляет, что решение о незаконности национализации Приватбанка засекречено и не подлежит обнародованию. Об этом сегодня на брифинге заявил судья-спикер суда Богдан Санин.

Санин отметил, что процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству НБУ из-за наличия банковской тайны. Учитывая данный факт, решение суда не подлежит обнародованию.

"Свободного доступа к тексту решения на данный момент нет... Это решение принято в закрытом режиме, поэтому доступ к этому решению будет закрыт", - сообщил Санин.

Санин добавил, что сегодня суд вынес только резолютивную часть решения, мотивировочная часть постановления еще не готова.

Напомним, сегодня днем коллегия судей Окружного админсуда Киева в составе Игоря Качура (председательствующий судья), Владимира Келеберды и Виталия Амелёхина вынесла решение о незаконности национализации Приватбанка в 2016 году по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Бывший владелец Приватбанка Коломойский хочет от государства компенсацию за национализацию учреждения и пытается через суд вернуть акции Привата.

Коломойский поддерживает кандидата в президенты Владимира Зеленского, который является главным претендентом на победу во втором туре выборов 21 апреля. В феврале Зеленский пообещал, что не вернет Приватбанк Коломойскому в случае победы на выборах.


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