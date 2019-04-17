ГБР проверит слова экс-нардепа Крючкова о получении взятки директором НАБУ

Крючков заявил, что Сытник взял $500 тыс. у "Энергосети".

ГБР проверит слова экс-нардепа Крючкова о получении взятки директором НАБУ
Дмитрий Крючков
Фото: Макс Левин

Государственное бюро расследований начало расследование из-за заявления бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть" Дмитрия Крючкова о получении взятки директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"ГБР осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 16 апреля по факту предоставления Крючковым и другими неустановленными лицами неправомерной выгоды директору НАБУ за совершение или не совершение в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной власти или служебного положения", - написала Сарган.

Также, по ее словам, открыто дело по факту получения Сытником неправомерной выгоды в особо крупном размере с использованием предоставленной власти или служебного положения в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генпрокуратура.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия.

Напомним, экс-депутат Крючков в ходе заседания Соломенского райсуда обвинил директора НАБУ в получении $500 тыс. взятки от ХК "Энергосети".

В конце марта СМИ опубликовали расследование о коррупции в сфере энергетики. Журналисты "Схем" утверждают, что средства через компанию "Энергосеть" выводились в том числе и в интересах депутата Игоря Кононенко.

Крючкова экстрадировали в Украину из Германии в понедельник, 15 апреля


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