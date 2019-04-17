В НАТО ответили на заявление РоSSии о полном прекращении сотрудничества

Альянс продолжает диалог с Россией на разных уровнях.

В НАТО ответили на заявление РоSSии о полном прекращении сотрудничества
Фото: www.km.ru

В Североатлантическом альянсе не увидели ничего нового в словах заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко о полном прекращении сотрудничества между НАТО и Россией.

"Позиция НАТО не изменилась. В отношении РоSSии Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога", - цитирует DW заявление пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, обнародованное во вторник, 16 апреля.

Накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что РоSSия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линии.

В ответ на это Оана Лунгеску указала, что в марте 2014 года НАТО в связи с "агрессивными действиями РоSSии против Украины полностью приостановило практическое сотрудничество с Россией, сохранив при этом каналы для политического и военного диалога", и ситуация с тех пор не изменилась.

Представитель альянса напомнила, что на саммите в Брюсселе в июле 2018 года члены НАТО исключили возможность возвращения к "бизнесу как обычно" до тех пор, пока в поведении РоSSии не произойдет "явных, конструктивных изменений, которые продемонстрируют соблюдение Москвой международного права и ее международных обязательств".

"НАТО привержено диалогу с Россией с целью ясного обозначения наших позиций, снижение рисков и усиление прозрачности", - указала Лунгеску, отметив, что Альянс продолжает диалог с Россией на разных уровнях.

В качестве примеров она привела встречу Совета НАТО-РоSSия, последняя из которых состоялась в январе, а также встречи генсека НАТО Йенса Столтенберга с министром иностранных дел РоSSии Сергеем Лавровым, последняя из которых состоялась в марте 2019 году в Мюнхене.


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