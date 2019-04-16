Парламентские выборы в Финляндии выиграли социал-демократы, набрав 17,7% голосов
На втором месте - крайне правая партия "Истинные финны" с результатом в 17,5%.
Социал-демократическая партия Финляндии выиграла парламентские выборы, набрав 17,7% голосов. Об этом сообщает местное издание Yle.
Социал-демократы получили 40 мест в парламенте - на шесть больше, чем на выборах 2015 года. "Впервые с 1999 года мы являемся крупнейшей партией в Финляндии", - заявил лидер СДП Антти Ринне.
Второе место заняла крайне правая партия "Истинные финны", набравшая 17,5% голосов. Она получит 39 мест в парламенте.
Третьей стала консервативная Коалиционная партия - 17,0% голосов и 38 мест в парламенте.
Партия премьер-министра Юхи Сипила "Центр" потерпела историческое поражение, потеряв 18 мест с результатом 13,8% голосов.
В Индии начались 5-недельные выборы в парламент
Всего в парламент попали восемь партий, еще до выборов все партии исключили создание союза с "Истинными финнами". Впервые за более чем столетие на выборах в Финляндии ни одна партия не получила более 20% голосов.
Финские СМИ отмечают, что ни один русскоязычный кандидат не прошел в парламент. Больше всех голосов (1935) набрал представитель Коалиционной партии Даниэль Сазонов, который баллотировался по избирательному округу Хельсинки.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
16.04.2019 06:21
16.04.2019 08:36