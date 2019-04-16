Парламентские выборы в Финляндии выиграли социал-демократы, набрав 17,7% голосов

На втором месте - крайне правая партия "Истинные финны" с результатом в 17,5%.

Парламентские выборы в Финляндии выиграли социал-демократы, набрав 17,7% голосов
Фото: yle.fi

Социал-демократическая партия Финляндии выиграла парламентские выборы, набрав 17,7% голосов. Об этом сообщает местное издание Yle.

Социал-демократы получили 40 мест в парламенте - на шесть больше, чем на выборах 2015 года. "Впервые с 1999 года мы являемся крупнейшей партией в Финляндии", - заявил лидер СДП Антти Ринне.

Второе место заняла крайне правая партия "Истинные финны", набравшая 17,5% голосов. Она получит 39 мест в парламенте.

Третьей стала консервативная Коалиционная партия - 17,0% голосов и 38 мест в парламенте.

Партия премьер-министра Юхи Сипила "Центр" потерпела историческое поражение, потеряв 18 мест с результатом 13,8% голосов.

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Всего в парламент попали восемь партий, еще до выборов все партии исключили создание союза с "Истинными финнами". Впервые за более чем столетие на выборах в Финляндии ни одна партия не получила более 20% голосов.

Финские СМИ отмечают, что ни один русскоязычный кандидат не прошел в парламент. Больше всех голосов (1935) набрал представитель Коалиционной партии Даниэль Сазонов, который баллотировался по избирательному округу Хельсинки.


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