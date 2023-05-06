Росія зруйнувала вщент 177 медзакладів України – МОЗ

Ще понад тисяча медзакладів зазнали часткових руйнувань.

Російська армія зруйнувала вщент вже 177 медичних закладів України, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Росія зруйнувала вщент 177 медзакладів України – МОЗ
© Getty Images

Ще щонайменше 1433 медичні заклади зазнали часткових пошкоджень від дій країни-агресора.

«Система охорони здоров?я є однією з найбільш постраждалих від війни - повномасштабне вторгнення Російської Федерації створило неабияке навантаження на неї. Це пов?язано не лише з масовим систематичним руйнуванням лікувальних закладів, а й зі зростанням попиту на деякі види медичної допомоги та послуг, які раніше не були пріоритетними», - розказав міністр.

Водноас він зазначив, що вже понад рік Україні вдається забезпечити безперебійне функціонування лікарень навіть поблизу лінії фронту, зокрема завдяки допомозі країн-партнерів.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
Блок рекламы


Похожие новости
Росія атакувала Бахмут фосфорними боєприпасами: нові кадри від ССОРосія атакувала Бахмут фосфорними боєприпасами: нові кадри від ССО
Летів не з України: з'ясувалося, хто насправді запустив безпілотникі на КремльЛетів не з України: з'ясувалося, хто насправді запустив безпілотникі на Кремль
Росіяни вирішили, що підготовка до контрнаступу важливіша, ніж захоплення Бахмута – ISWРосіяни вирішили, що підготовка до контрнаступу важливіша, ніж захоплення Бахмута – ISW
Росія підтвердила поставки збагаченого урану в КитайРосія підтвердила поставки збагаченого урану в Китай
Росіяни воюють не так, як хочуть а так, як можуть – МіноборониРосіяни воюють не так, як хочуть а так, як можуть – Міноборони
Українські військові «достроково звільнили» зі служби ще 560 росіян: Генштаб повідомив втрати ворогаУкраїнські військові «достроково звільнили» зі служби ще 560 росіян: Генштаб повідомив втрати ворога
Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси і ракети для УкраїниРада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси і ракети для України
Німеччина зможе передавати України більше боєприпасів, ніж обіцяли раніше: завод Rheinmetall збільшує виробництвоНімеччина зможе передавати України більше боєприпасів, ніж обіцяли раніше: завод Rheinmetall збільшує виробництво
Ще одна країна планує запровадити обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з УкраїниЩе одна країна планує запровадити обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України
На сході України затримано агентів ФСБ, які намагались виявити HIMARSНа сході України затримано агентів ФСБ, які намагались виявити HIMARS
Последние новости
Подгружаем последние новости