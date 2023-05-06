Росія зруйнувала вщент 177 медзакладів України – МОЗ

Ще понад тисяча медзакладів зазнали часткових руйнувань.

Російська армія зруйнувала вщент вже 177 медичних закладів України, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Ще щонайменше 1433 медичні заклади зазнали часткових пошкоджень від дій країни-агресора.

«Система охорони здоров?я є однією з найбільш постраждалих від війни - повномасштабне вторгнення Російської Федерації створило неабияке навантаження на неї. Це пов?язано не лише з масовим систематичним руйнуванням лікувальних закладів, а й зі зростанням попиту на деякі види медичної допомоги та послуг, які раніше не були пріоритетними», - розказав міністр.

Водноас він зазначив, що вже понад рік Україні вдається забезпечити безперебійне функціонування лікарень навіть поблизу лінії фронту, зокрема завдяки допомозі країн-партнерів.