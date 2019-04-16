Сын Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК Беларуси

Семейный подряд в действии.

Сын Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК Беларуси
Виктор Лукашенко
Фото: Белорусская Правда

Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета. Соответствующее решение принято сегодня на заседании Исполкома НОК, передает БЕЛТА.

Кандидатура Виктора Лукашенко была предложена в ходе заседания Исполкома и единогласно поддержана.

За сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко, в первую очередь, закрепят вопросы международного сотрудничества и подготовку к крупным спортивным форумам, отмечает издание.

Отметим, вопрос в отношении кандидатуры на должность первого вице-президента НОК Беларуси будет решаться на Олимпийском собрании.

Добавим, что Виктор Лукашенко является старшим из трех сыновей в семье президента Беларуси.


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