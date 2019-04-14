В Лондоне напали на автомобиль украинского посла
Автомобиль дважды намеренно протаранили.
В Лондоне напали на автомобиль украинского посла в Великобритании. Инцидент произошел около 10 утра 13 апреля. Об этом сообщается на сайте Посольства Украины в Великобритании.
"Официальный автомобиль Посла Украины в Соединенном Королевстве, который был припаркован перед зданием украинского посольства, намеренно протаранили", - говорится в сообщении.
В посольстве уточнили, что автомобиль дважды врезался в машину украинского дипломата.
Никто из сотрудников украинского посольства не пострадал. Мотивы поступка злоумышленника пока неизвестны.
Как пишет The Daily Telegraph, полицейские задержали водителя автомобиля, который врезался в машину посла Украины, со стрельбой.
Район Холланд-парк в Кенсингтоне, где находятся посольства нескольких стран, оцепили правоохранители.
По словам пользователей соцсетей, в районе прозвучали около 10 выстрелов.
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14.04.2019 09:30