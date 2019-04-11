Двое роSSийских полицейских попросили убежища в Украине

В пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл) к сотрудникам Госпогранслужбы Украины обратились двое граждан РФ с просьбой о политическом убежище. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Граждане РФ оказались действующими сотрудниками органов внутренних дел РФ , которых преследуют в РоSSии за принципиальную позицию по противодействию преступности.

"Причиной, побудившей их просить политическое убежище в Украине, стало сокрытие от преследования в связи с их служебной деятельностью... РоSSияне объясняют, что лица, которые попали в поле их зрения как сотрудников полиции РФ , являются устойчивой преступной группировкой, занимающейся распространением наркотических веществ, с четкой и разветвленной системой связей среди чиновников разного уровня во властных структурах РФ ", - сказано в сообщении.

По словам россиян, они стали жертвами преследования влиятельных людей из-за того, что пытались противодействовать распространению наркотиков в аптеках на участке своей ответственности. Они также утверждают, что в отношении них на территории РФ внутренней безопасностью МВД РФ сфабриковано и расследуется Следственным Комитетом заказное уголовное дело.