На заседании Рады нардепы Рябчин и Евтушок делали селфи в виде собачек

В разгар рабочего дня в секторе ВО "Батькивщина" остались лишь два народных избранника.

На заседании Рады нардепы Рябчин и Евтушок делали селфи в виде собачек
Нардепы Рябчин и Евтушок делают селфи в виде собачек
Фото: Цензор

Во время сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады депутаты Алексей Рябчин и Сергей Евтушок (ВО "Батькивщина" решили сделать смешное селфи в сессионном зале.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Несмотря на то, что на момент открытия заседания электронная регистрация показала наличия в сессионном зале 18 из 20 членов фракции "Батькивщина", в разгар рабочего дня в секторе политсилы остались лишь два народных избранника - глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Алексей Рябчин и член комитета ВР по вопросам транспорта Сергей Евтушок.

Фото: Цензор

На фото видно, что депутаты делают селфи с накладкой в виде масок собак.

Фото: Цензор

Напомним, в марте ни разу не проголосовали в Раде 111 депутатов, в том числе - кандидаты в президенты.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии ПирожокФСБ заявила о задержании под Москвой члена "Правого Сектора" по фамилии Пирожок
Правнук Муссолини будет участвовать в выборах в ЕвропарламентПравнук Муссолини будет участвовать в выборах в Европарламент
Ляшко из мести опубликовал в сети личные телефоны Зеленского и КоломойскогоЛяшко из мести опубликовал в сети личные телефоны Зеленского и Коломойского
Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионеПорошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
Блок рекламы


Похожие новости
Нардеп из группы Коломойского пытался сорвать заседание согласительного совета РадыНардеп из группы Коломойского пытался сорвать заседание согласительного совета Рады
Смешко объявил об участии в выборах РадыСмешко объявил об участии в выборах Рады
Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"
ГБР не увидело нарушений в демонстрации Ляшко заполненного бюллетеня после голосованияГБР не увидело нарушений в демонстрации Ляшко заполненного бюллетеня после голосования
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
"Латвийское телевидение" уволило сотрудника за телемост для Russia Today"Латвийское телевидение" уволило сотрудника за телемост для Russia Today
Минюст представил серию видеороликов "Гусь идет на выборы"Минюст представил серию видеороликов "Гусь идет на выборы"
Появилось видео стрельб с нового беспилотника Вооруженных сил Bayraktar
Комитет Рады поддержал петицию о легализации медицинского каннабисаКомитет Рады поддержал петицию о легализации медицинского каннабиса
США и Турция сделали заявления в связи с пятой годовщиной аннексии КрымаСША и Турция сделали заявления в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости