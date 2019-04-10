В ПАСЕ изменили документ, который мог позволить снять санкции с РоSSии

Окончательное решение примут завтра.

В ПАСЕ изменили документ, который мог позволить снять санкции с РоSSии
Арьев Владимир
Фото: politeka.net

В комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали изменения в документ, который мог позволить снять санкций с РоSSии. Об этом сообщила народный депутат Украины Елена Сотник.

"«Зрада» сегодня отменяется. В ПАСЕ единогласно поддержали мою поправку, любые новые механизмы по санкциям будут только дополнительными", - написала Сотник в фейсбуке.

Как отметил народный депутат Владимир Арьев, окончательное решение по этому вопросу примут завтра в пленарном зале ПАСЕ.

"Самое худшее нашей делегации удалось отбить на уровне политического комитета. Елена Сотник и Мария Ионова провели поправку к резолюции, еще и комитет поддержал единогласно. Имплементация шантажистских требований РоSSии, которые она выдвинула для возвращения в ассамблею, кажется, откладывается. Но окончательно все будет известно завтра вечером – после голосования на пленарном зале. Работаем и побеждаем. Хотя, как дальше будет на следующих сессиях, судя по моим разговорам с нашими сторонниками в ПАСЕ, будет сильно зависеть от результатов президентских выборов", - написал Арьев.

Возвращение РоSSии в ПАСЕ поддерживает генеральный секретарь Ассамблеи Турбьерн Ягланд.

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы продлится до 12 апреля.

С 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать РоSSии право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.

29 января 2019 года украинская сторона призвала ПАСЕ усилить давление на РоSSию и принять "Азовский пакет санкций" за захват украинских моряков в Керченском проливе.


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