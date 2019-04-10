"Вероятнее всего я буду создавать новую политическую силу", - заявил Соболев.

Соболев и Семенченко заявили о выходе из партии "Самопомощь"

Народные депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко, которые в 2014 году были выбраны в Верховную Раду по спискам партии "Объединение "Самопомощь", объявили о намерении выйти из партии.

Соболев уже подписал соответствующее заявление, оно опубликовано на сайте политсилы. Семенченко заявил, что сделает это в ближайшее время.

"Я остаюсь во фракции Самопомощь до конца каденции. Я считал и считаю, что, поскольку нас люди избрали как объединение, мы должны быть вместе до конца каденции. Если не дай бог начнутся голосования, которые идут наперекор моему пониманию принципов политики, я тогда выйдут из парламента и напишу заявление о сложении мандата", - рассказал Соболев журналистам в кулуарах парламента.

При этом он подчеркнул, что сложил полномочия в руководстве "Самопомощи" и сообщил о решении не идти с ней на выборы.

"У нас разные взгляды на то, как представлять людей, какими методами бороться за их интересы", - заявил Соболев.

Депутат напомнил, что он - сторонник "более радикальных методов давления".

"Вероятнее всего я буду создавать новую политическую силу", - добавил он.

Напомним, накануне, 9 апреля, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый предсказал бегство нардепов из возглавляемой им фракции. По информации LB.ua, один из первых "перебежчиков" - бывший журналист Соболев. Он подтвердил, что у него есть разногласия с руководством партии, причем настолько большие, что он даже планировал баллотироваться в президенты против Садового.