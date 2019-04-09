Украина за год экстрадировала в РоSSию 22 человек

Украина в 2018 году по запросу роSSийского следствия выдала 22 человек, в том числе уроженца Чечни Магомеда Дукузова, который подозревается в убийстве главного редактора роSSийского Forbes Пола Хлебникова.

Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на доклад роSSийской генпрокуратуры о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

"Несмотря на осложнение межгосударственных отношений РоSSии и Украины, благодаря усилиям Генеральной прокуратуры РоSSийской Федерации компетентными органами Украины в текущем году приняты решения о выдаче в РоSSию 22 лиц, в том числе Дукузова М.И., обвиняемого в убийстве главного редактора роSSийского издания журнала "Форбс" гражданина США Пола Хлебникова", - утверждается в докладе.

Напомним, 41-летний главный редактор русскоязычной версии журнала Forbes Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года, когда вечером шел от редакционного офиса в сторону метро. Журналист скончался спустя некоторое время в больнице. Перед смертью он успел сообщить, что в него стрелял мужчина, которого он ранее не видел и то, что он не представляет, из-за чего на него могли покушаться. На месте преступления было найдено 9 гильз.

Бежав из РоSSии, подозреваемый в убийстве в составе организованной преступной группировки занялся вымогательством денег у частных предпринимателей в Украине.