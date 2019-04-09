Украина за год экстрадировала в РоSSию 22 человек

Среди них - подозреваемый в убийстве журналиста Пола Хлебникова.

Украина за год экстрадировала в РоSSию 22 человек
Фото: Макс Требухов

Украина в 2018 году по запросу роSSийского следствия выдала 22 человек, в том числе уроженца Чечни Магомеда Дукузова, который подозревается в убийстве главного редактора роSSийского Forbes Пола Хлебникова.

Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на доклад роSSийской генпрокуратуры о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

"Несмотря на осложнение межгосударственных отношений РоSSии и Украины, благодаря усилиям Генеральной прокуратуры РоSSийской Федерации компетентными органами Украины в текущем году приняты решения о выдаче в РоSSию 22 лиц, в том числе Дукузова М.И., обвиняемого в убийстве главного редактора роSSийского издания журнала "Форбс" гражданина США Пола Хлебникова", - утверждается в докладе.

Напомним, 41-летний главный редактор русскоязычной версии журнала Forbes Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года, когда вечером шел от редакционного офиса в сторону метро. Журналист скончался спустя некоторое время в больнице. Перед смертью он успел сообщить, что в него стрелял мужчина, которого он ранее не видел и то, что он не представляет, из-за чего на него могли покушаться. На месте преступления было найдено 9 гильз.

Бежав из РоSSии, подозреваемый в убийстве в составе организованной преступной группировки занялся вымогательством денег у частных предпринимателей в Украине.

В ноябре 2017 года он был задержан в Киеве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ляшко из мести опубликовал в сети личные телефоны Зеленского и КоломойскогоЛяшко из мести опубликовал в сети личные телефоны Зеленского и Коломойского
Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионеПорошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
Пулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом ХмельницкогоПулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом Хмельницкого
У Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебатыУ Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты
Блок рекламы


Похожие новости
Епифаний призвал РоSSию прекратить преследование ПЦУ на оккупированных территорияхЕпифаний призвал РоSSию прекратить преследование ПЦУ на оккупированных территориях
Украина выдала 11 тысяч е-виз в первый год их оформленияУкраина выдала 11 тысяч е-виз в первый год их оформления
В 2050 году население Земли достигнет 9,7 млрд человек, в 2100 - 11 млрд, - ООНВ 2050 году население Земли достигнет 9,7 млрд человек, в 2100 - 11 млрд, - ООН
В петербуржской военно-космической академии при взрыве пострадали четыре человекаВ петербуржской военно-космической академии при взрыве пострадали четыре человека
В Страсбурге избрали нового главу Европейского суда по правам человекаВ Страсбурге избрали нового главу Европейского суда по правам человека
Минздрав отправит еще 15 человек на лечение за границуМинздрав отправит еще 15 человек на лечение за границу
На муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человекНа муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человек
В Австралии на выборах президента Украины проголосовали 125 человекВ Австралии на выборах президента Украины проголосовали 125 человек
Евросоюз призвал РоSSию прекратить атаки на крымских татарЕвросоюз призвал РоSSию прекратить атаки на крымских татар
Назначена дата саммита Украина-ЕС, - СМИНазначена дата саммита Украина-ЕС, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости