Порошенко пообещал больше не назначать бизнес-партнеров на должности

Президент Петр Порошенко пообещал больше не назначать своих бизнес-партнеров на государственные должности в случае переизбрания на второй срок.

Об этом он сказал в эфире ICTV вечером 8 апреля.

"Были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий. Я не буду называть вам фамилии. Но хочу подчеркнуть следующее - никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петром Порошенко больше назначено не будет, пока он является Президентом, в том числе во время второго срока", - сказал глава государства, говоря об ошибках своего во время президентской каденции.

Второй большой ошибкой Порошенко признал несовершенную стратегическую коммуникацию.

"Стратегическая коммуникация была полностью разрушена. Решения принимались кулуарно, а даже если они были абсолютно правильные, они не вызывали доверия у общества. Надо было научиться в новых условиях. Это то, что нас тоже отличает от РоSSии - ты должен убедить общество, и это будет правило следующие пять лет. И изменение стратегической коммуникации: когда ты объяснишь, когда ты учтешь замечания общественных активистов - это точно будет работать лучше. Я признал эту ошибку", - заявил президент.

Напомним, самый известный бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский (владелец "Богдана") стал фигурантом громкого коррупционного скандала в оборонпроме.

Он был первым заместителем секретаря СНБО до марта 2019 года.