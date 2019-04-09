Социологи назвали причины возвращения переселенцев в ОРДЛО
У 41% переселенцев не хватает средств на питание, одежду и базовые потребности.
Главная причина, по которой вынужденные переселенцы возвращаются на неподконтрольную территорию – наличие там частной собственности, в связи с чем есть возможность не платить за аренду жилья.
Об этом говорится в отчете Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), их домохозяйств, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются, сообщает «Интерфакс-Украина».
С помощью телефонного опроса выяснилось, что 19% опрошенных переселенцев вернулись на неподконтрольную Украине территорию. В большинстве случаев это домохозяйства ВПЛ в составе одного или двух человек в возрасте 31-60+ лет, без детей и без людей с инвалидностью.
Главной причиной возвращения на неподконтрольную территорию является наличие там частной собственности, благодаря которой можно не платить за аренду жилья (85%), семейные причины (26%), недостаточные возможности трудоустройства (4%), невозможность интегрироваться в местную громаду (3%), ограниченный доступ к социальным услугам (2%), другое (4%). Не ответили на вопрос 3% респондентов.
Среди переселенцев, которые вернулись в ОРДЛО 25% - трудоустроенных, 2% - безработных, активно ищущих работу, 65% - пенсионеров, 5% - выполняющих работу по дому, ухаживающих за детьми, 2% - лица с инвалидностью, 1% - безработных, которые не ищут работу.
Среди прочего, 41% переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную территорию, заявили, что у них хватает денег на питание, одежду и базовые потребности, 36% - хватает только на питание, 13% - экономят даже на питании, 9% - средств хватает на базовые и дополнительные нужды, имеют сбережения, а 1% не ответили на вопрос.
Самой главной проблемой для тех, кто вернулся в ОРДЛО является нехватка средств (45%), безопасность (8%), оплата коммунальных услуг и назначение соцвыплат и пенсий (по 4%), другое (16%), а 23% ответили, что ни одна из представленных проблем их не беспокоит.
Что касается безопасности с точки зрения военных действий, то среди тех, кто вернулся на неподконтрольную территорию, 40% ощущают себя в безопасности, 20% - в опасности, 39% - ни то, ни другое, 1% - не знают либо не ответили.
Относительно опасений с точки зрения преступности, 47% ответили, что ощущают себя в безопасности, 11% - в опасности, 40% - ни то, ни другое, 2% - не знают либо не ответили.
Что касается планов уехать из ОРДЛО в течении трех месяцев, 80% ответили, что планируют оставаться там же, 6% - планируют переехать на контролируемую территорию, а 14% не ответили или не знали.
Мониторинг проводился Международной организацией миграции при сотрудничестве с центром "Социальные индикаторы" в октябре-декабре 2018 года во всех областях Украины, подконтрольных украинскому правительству. В частности, 4044 переселенца были опрошены при помощи телефонного интервью, 2403 – методом личного интервью. Кроме этого, в ноябре-декабре 2018 года методом личного интервью были опрошены 3962 лица, которые пересекают линию разграничения.
Национальная мониторинговая система (НМС) проводится Агентством ООН по вопросам миграции (МОМ) в партнерстве с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерством социальной политики для регулярного сбора, обработки и распространения информации о ситуации в сфере перемещения.
Напомним, 8 июня 2016 года Кабмин утвердил новый порядок назначения соцвыплат переселенцам и контроля за местом их фактического пребывания.
После этого, ряд общественных организаций, а также частных лиц, начали подавать иски по отмене данного постановления и признании дискриминационными ряда положений документа. Окружной административный суд Киева признал данные положения документа незаконными. Затем Кабмин подал апелляционную жалобу на данное решение, но Киевский апелляционный админсуд не удовлетворил ее. В связи с чем Кабмин подал кассационную жалобу.
В итоге, 4 января 2019 года суд не удовлетворил кассационную жалобу Кабинета министров, тем самым признал, что проверки переселенцев для получения соцвыплат являются незаконными.
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Политика
09.04.2019 10:19