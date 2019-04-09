Официальные теледебаты назначены на 20:00 19 апреля

Если кандидаты не придут, в эфире "будет что-то нейтрального характера".

Официальные теледебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским назначены на 20:00 19 апреля.

Об этом на совместной пресс-конференции 9 апреля сообщили глава Центризбиркома Татьяна Слипачук и глава Национальной общественной телекомпании Зураб Аласания.

По словам Слипачук, статья 62 закона о выборах президента Украины четко предусматривает правила проведения теледебатов.

"Во-первых, их проведение незаангажированной компанией. У нас есть общественный вещатель, который отвечает за их проведение и организационную структуру. Они должны быть вседоступными. Это значит, что все телерадиокомпании должны иметь доступ к сигналу. Они должны иметь четкую структуру: тайминг, вступительное слово, заключительное слово, тайминг на вопросы и ответы. И четвертый принцип - это недопустимость агитационной символики", - назвала Слипачук базовые принципы проведения теледебатов.

Аласания подчеркнул, что НОТУ готово провести эти дебаты согласно законодательству.

"Готовы на официальные дебаты 19 числа в 20:00 в течение одного часа, как указано в законе и положении, а потом - любое время и любой формат", - сказал он.

"Кандидаты могут договориться о формате ток-шоу или формате дебатов в другом месте. Если мы посмотрим статью 58 закона, которая регламентирует проведение предвыборной агитации, она предоставляет кандидатам возможность сделать совместное мероприятие. Основная черта его - это финансирование за счет избирательных фондов, это соблюдение равенства", - подчеркнула Слипачук.

В эфире общественного вещателя уже зарезервировано время для теледебатов. Если кандидаты не придут, дебаты заменят нейтральным видео с бегущей строкой о том, что Зеленский и/или Порошенко проигнорировали требование законодательства.

"Если никто из кандидатов не явится, у нас будет что-то нейтрального характера - например, маленькие животные что-то заворачивают своими ручками - а в это время будет бегущая строка, где будут слова: извините, кандидат такой-то не явился не дебаты", - сказал Аласания.

Напомним, Зеленский хочет проводить дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский", Порошенко - 14 апреля на НСК "Олимпийский", а 19 апреля - в студии НОТУ.