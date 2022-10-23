Настрої росіян у вересні «обвалилися» до рівня 2000 року – соцопитування

Наприкінці вересня на тлі оголошеної часткової мобілізації громадські настрої Росії різко погіршилися. Зросли напруга, роздратування, страх і туга. Але все одно половина опитаних демонструє впевненість у завтрашньому дні, а дві третини респондентів почуваються вільними людьми. На це вказує опитування « Левада-Центру ».

Наразі кількість тих, хто говорить про «прекрасний настрій» скоротилася до 7% (з 15% у липні), про «нормальний рівний стан» – до 45% (з 65% у липні). Натомість зросла кількість тих, хто говорить про «напругу та роздратування» (з 17% до 32%) та про «страх і тугу» (з 4% до 15%).

«Такого різкого одномоментного погіршення настроїв не було за весь час спостережень. В результаті, позитивні настрої в кінці вересня лише трішки переважали над негативними, подібне співвідношення востаннє спостерігалось у 2000 році», – вказують соціологи «Левада-Центру».