Поки окупанти самі евакуюються з Херсона, вони завезли туди 2000 мобілізованих

На окупованому правобережжі Дніпра згортають роботу «банківські установи». Втікають звідти завезені з Росії вчителі і лікарі, інформує ZN.ua.

Поки окупанти самі евакуюються з Херсона, вони завезли туди 2000 мобілізованих
© Херсонська міська рада

Окупаційна влада та їхні посіпаки втікають з окупованого правого берега Дніпра, тобто з західної Херсонщини та самого Херсона. Але в надії утримати фронт вони продовжують поповнювати там підрозділи і завезли до області 2000 мобілізованих. Про це у ранковому зведенні за 21 жовтня повідомив Генштаб.

«Для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2000 осіб з числа російських мобілізованих. Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих “банківських установ”, підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу», – сказано у зведенні Генштабу.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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