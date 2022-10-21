Поки окупанти самі евакуюються з Херсона, вони завезли туди 2000 мобілізованих

Окупаційна влада та їхні посіпаки втікають з окупованого правого берега Дніпра, тобто з західної Херсонщини та самого Херсона. Але в надії утримати фронт вони продовжують поповнювати там підрозділи і завезли до області 2000 мобілізованих. Про це у ранковому зведенні за 21 жовтня повідомив Генштаб.

«Для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2000 осіб з числа російських мобілізованих. Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих “банківських установ”, підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу», – сказано у зведенні Генштабу.