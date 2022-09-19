Німеччина відправить Україні ще чотири САУ PzH 2000

Збройні сили Німеччини мають намір передати Україні чотири додаткові самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) та снаряди. Про це повідомила пресслужба Міноборони ФРН.

"Незважаючи на важке матеріальне становище, Бундесвер підтримає Україну ще чотирма Panzerhaubitze 2000, включаючи комплект боєприпасів", – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зазначила, що її держава відправить Україні гаубиці безпосередньо з відділу технічного обслуговування, роботу якого вдалося прискорити завдяки промисловості.

Таким чином, загальна кількість САУ PzH 2000, що матиме наша країна, зросте до 22 – 14 від ФРН і 8 від Нідерландів.