Ми не навчаємо українських пілотів на літаках Mirage 2000 – Міноборони Франції

Представник міністерства оборони Франції Генерал Ян Граве спростував інформацію про те, що українські пілоти проходять навчання на французьких винищувачах Mirage 2000. Про це повідомляє Le Monde.

"Ми не навчаємо українських пілотів ні пілотуванню, ні використання систем озброєння", – зазначив генерал.

Натомість, підкреслив Граве, Франція забезпечує спеціалізоване навчання до 1200 українців протягом року. Крім того, 150 французьких військових навчатимуть у Польщі до 600 українців на місяць у рамках європейської місії.

Франція має літаки Mirage 2000-C, які були зняті з озброєння кілька місяців тому і які "все ще мають невеликий потенціал", за словами оточення начальника штабу ВПС Франції. Однак для їх відновлення потрібен час, і кілька місяців присвятять підготовці українських льотчиків, парк яких складається виключно з літаків радянських часів.