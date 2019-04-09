МВД начало подготовку "Олимпийского" к возможным дебатам

Фото: facebook.com/AtamanovaOlya Полиция готовится к обеспечению общественного порядка и безопасности на Олимпийском.

Министерство внутренних дел начало подготовку к обеспечению безопасности НСК "Олимпийский" перед дебатами Президента Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы Нацполиции Ольга Атаманова на своей странице в Фейсбуке.

"Полиция готовится к обеспечению общественного порядка и безопасности на "Олимпийском". Прямо сейчас Председатель Нацполиции Сергей Князев, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и Председатель ГосЧС Николай Чечеткин провели координационное совещание на стадионе, где возможно состоятся дебаты кандидатов в президенты", - сообщила она.

Фото: facebook.com/AtamanovaOlya

Фото: facebook.com/AtamanovaOlya

Напомним, на прошлой неделе кандидат в президенты, актер Владимир Зеленский согласился на дебаты перед вторым туром выборов, но выдвинул ряд условий, среди которых, в частности, проведение дебатов на НСК "Олимпийский" с прямой трансляцией по всем телеканалам. Согласно украинскому законодательству, дебаты в обязательном порядке освещает НОТУ, однако все остальные телеканалы могут транслировать видео бесплатно. Прямого запрета на проведение дебатов на стадионе в нормативных актах нет.