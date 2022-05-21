В Украине видели реальную подготовку РФ к вторжению, неожиданными были «объем и наглость» — Зеленский

Рассказывая о предупреждении от разведок стран Запада, Зеленский заявил, что «деталей никто до конца не знал», информирует ZN.ua.

В Украине видели реальную подготовку РФ к вторжению, неожиданными были «объем и наглость» — Зеленский
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реальную подготовку РФ к полномасштабному вторжению он видел еще в сентябре-октябре 2021 года, но неожиданными были «объем и наглость». Об этом он сообщил в интервью во время телемарафона..

«Давление было до широкомасштабного вторжения. Мы понимали, что идет подготовка. Я бы начал разговор о наступлении с сентября-октября. Гибридный артобстрел начался осенью, вы помните о проблемах с топливом, энергетикой, кибератаки», – заявил Зеленский.

«Но объем, наглость, которые мы увидели – никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси скорее всего пойдут танки. А другое дело – что РоSSия пойдет на тебя через Беларусь. Другое дело, когда из Беларуси конкретно летят ракеты. Разница велика – ты воюешь с теми, кто на территории Беларуси, или воюешь с двумя странами», - отметил президент.

При этом, рассказывая о предупреждениях от разведок стран Запада, Зеленский сказал, что «деталей никто до конца не знал».

«У нас была своя подготовка, у разведок наших партнеров – своя подготовка. Больше деталей, чем мы знали, ни у кого не было», – отметил президент.

Он также добавил, что с таким объемом (вторжения – ред.) ни одна страна в Европе не справилась бы «когда на тебя наступает большая армия, ты не можешь сосредоточить силы, например, вокруг Киева».

«Для этой территории (Украины – ред.) нам нужна армия не 260 тысяч (а боевых там было 120 тысяч). Даже плюс 100 тысяч не смогли бы остановить их. Сегодня – это 700 тысяч», – заявил Зеленский.

«Наши партнеры говорили нам – ройте окопы. А мы им – дайте оружие», – заявил президент.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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