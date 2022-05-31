На совещании по нацбезопасности РоSSии обсудили якобы начало захвата Польшей запада Украины

В РоSSии сегодня заявили, что Польша уже начала захватывать запад Украины. С таким заявлением на совещании по нацбезопасности РФ выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

По его словам, партнеры Киева , в этом случае Польша , планируют воспользоваться сегодняшней ситуацией в стране, то есть войной, которую развязала РФ , и теперь имеют свои планы на украинские земли.