На совещании по нацбезопасности РоSSии обсудили якобы начало захвата Польшей запада Украины

Там считают, что "уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины". Хотя на самом деле такое государство только одно – РФ, информирует ZN.ua.

На совещании по нацбезопасности РоSSии обсудили якобы начало захвата Польшей запада Украины
© ТАСС

В РоSSии сегодня заявили, что Польша уже начала захватывать запад Украины. С таким заявлением на совещании по нацбезопасности РФ выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

По его словам, партнеры Киева, в этом случае Польша, планируют воспользоваться сегодняшней ситуацией в стране, то есть войной, которую развязала РФ, и теперь имеют свои планы на украинские земли.

"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", - заявил Патрушев, добавив, что визит в Киев польского президента Анджея Дуды это лишь подтверждает. - Уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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