МВД начало сотрудничество с Amnesty International

Эксперты организации взаимодействуют с органами местной власти и правительством Украины по расследованию военных преступлений РФ .

Министерство внутренних дел Украины начало сотрудничество с международной правозащитной организацией Amnesty International.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Сегодня состоялась встреча представителей украинского ведомства во главе с замминистра внутренних дел Екатериной Павличенко с командой Amnesty International.

"С первого дня войны органы МВД Украины работают в усиленном режиме и максимально привлечены как к обороне нашей страны, так и к фиксации последствий военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных роSSийскими оккупантами. В этой работе для украинских правоохранителей очень важна экспертная поддержка партнеров, ведь сейчас все делается для одной общей цели – задокументировать и верифицировать очевидные и ужасающие нарушения прав человека», - подчеркнули в пресс-службе МВД .

Генеральный секретарь международной организации Агнесс Каламард выразила солидарность с украинцами и отметила, что эксперты Amnesty International сотрудничают с органами местной власти и Кабмином в расследовании военных преступлений РоSSии.

По ее словам, у организации жесткая позиция в отношении тех стран, которые не готовы выразить решительный протест действиям РФ и считают, что нейтралитет в вопросе войны против Украины уместен.