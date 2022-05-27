Генштаб РФ начинает подготовку последних "резервных батальонов" - CIT

Это наименее подготовленные к войне срочники.

Генштаб РФ начинает подготовку последних
© Минобороны РоSSии/t.me

Генштаб РоSSийской Федерации приказал военным округам приступить к подготовке так называемых "резервных батальонов". Об этом сообщают аналитики Conflict Intelligence Team со ссылкой на документ, к которому они получили доступ.

Документ датирован 11 мая. Речь идет о третьем батальоне самой низкой готовности в полках, в котором обычно служат срочники.

"Из офицеров-контрактников этих батальонов, штатных военных, оставшихся в пунктах постоянной дислокации, и резервистов, подписавших краткосрочные контракты, будут комплектоваться новые подразделения. Их будут вооружать, давать технику и отправлять на 30-дневное обучение на полигонах", - заявляют CIT.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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