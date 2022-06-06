FT: Война в Украине – это начало новой Холодной войны

В мире почти не осталось стран, на безопасность которых не влияла бы роSSийская агрессия против Украины, информирует ZN.ua.

FT: Война в Украине – это начало новой Холодной войны
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

С тех пор, как РоSSия вторглась в Украину, было много разговоров об эхо Второй мировой и угрозе начала Третьей мировой войны. Но нынешний глобальный момент – это, скорее, возвращение Холодной войны.

Снова США собирают коалицию демократий для противостояния роSSийско-китайской оси. И снова угроза ядерной войны оказалась в центре международной политики. Об этом в своей статье пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман, добавляя, что, как во время предыдущей Холодной войны, в мире появился блок, не входящий ни в какие союзы. Их называют «глобальным югом». И каждый из соперников в новом конфликте за ними очень внимательно следит. Многие на «глобальном юге» настаивают, что в Украине идет региональная война. И она не должна влиять на весь мир или изменять его. Но политики в администрации Джо Байден уже рассматривают роSSийско-украинскую войну с глобальной точки зрения. Они видят, что РоSSия и Китай стали партнерами в совместном противостоянии «мировому порядку, основанному на правилах», который защищают США и их союзниками. Сражения, идущие в Украине – это главный театр этого более широкого противостояния.

С точки зрения Вашингтона, угрозы безопасности в Европе и Азии настолько глубоко переплелись, что два континента теперь считают «единственной оперативной системой». Это образ мышления, который очень напоминает тот, который существовал во времена Холодной войны, когда Америка осознавала, что события во Вьетнаме или Корее повлияют на разделенный Берлин или север Атлантики.


Лесь Димань, ZN.ua





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