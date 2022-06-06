FT: Война в Украине – это начало новой Холодной войны
В мире почти не осталось стран, на безопасность которых не влияла бы роSSийская агрессия против Украины, информирует
С тех пор, как РоSSия вторглась в Украину, было много разговоров об эхо Второй мировой и угрозе начала Третьей мировой войны. Но нынешний глобальный момент – это, скорее, возвращение Холодной войны.
Снова США собирают коалицию демократий для противостояния роSSийско-китайской оси. И снова угроза ядерной войны оказалась в центре международной политики. Об этом в своей статье пишет обозреватель
С точки зрения Вашингтона, угрозы безопасности в Европе и Азии настолько глубоко переплелись, что два континента теперь считают «единственной оперативной системой». Это образ мышления, который очень напоминает тот, который существовал во времена Холодной войны, когда Америка осознавала, что события во Вьетнаме или Корее повлияют на разделенный Берлин или север Атлантики.