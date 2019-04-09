Выигранные у ВВС 50 тыс. фунтов стерлингов Порошенко отдаст армии

Президент Петр Порошенко заявляет о том, что британская телерадиокомпания BBC выплатит ему 50 тыс. фунтов стерлингов (более 1,7 млн гривен по курсу НБУ на понедельник) за некорректную информацию о том, что его первая встреча с Президентом США Дональдом Трампом была организована за деньги, и он обещает перечислить эти средства на нужды армии.

Об этом Порошенко сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"В качестве компенсации (ВВС) выплачивает - не знаю могу ли это говорить или нет - 50 тыс. фунтов лично Порошенко. Как только я их получу - они будут перечислены украинской армии. Пускай ВВС тоже финансирует украинскую армию", - сказал он.

Напомним, публикация о секретной оплате встречи президентов Украины и США появилась 23 мая этого года, почти год спустя после самой встречи глав государств. Администрация президента в тот же день опровергла информацию СМИ и заявила о готовности защищать свою честь в судебном порядке.

В материале, опубликованном ВВС сообщалось "со слов сотрудника украинской разведки" в администрации Порошенко, что для организации встречи неофициально привлекли адвоката Трампа - Майкла Коэна, так как посольство Украины в Вашингтоне смогло получить для Порошенко только фотографию с Трампом. По данным одного источника, адвокат получил за услуги $400 тыс, по информации другого - $600 тыс.

Порошенко подал в британский суд на BBC с требованием опровергнуть ложную информацию. В феврале он выиграл суд против ВВС за клевету.

В марте 2019 Порошенко заявил о намерении подать в суд на телеканал "1+1" за нанесение ущерба чести и достоинству.