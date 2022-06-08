"Критически мало": Кулеба рассказал, что сейчас крайне необходимо украинской армии
Главный дипломат Украины поблагодарил партнеров за помощь, но акцентировал, что ее недостаточно.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции заявил, что сейчас у россии сейчас тотальное преимущество в тяжелой артиллерии. Дипломат поблагодарил партнеров за помощь, но акцентировал на том, что сейчас этих поставок все еще недостаточно.
По словам Кулебы вооружения, которое сейчас приходит в Украину все еще критически мало для того, чтобы остановить россию, не говоря уже о том, чтобы перейти в большое контрнаступление и вытеснить рф с украинской территории.
Министр также отметил, что Украина сейчас сосредоточилась на нескольких ключевых позициях: крупнокалиберная артиллерия и ракетные системы залпового огня.
"Мы благодарны США и Великобритании, что сняли табу на поставку РСЗО в Украину, но их количества критически мало для нашей страны. Нам нужно намного, намного больше РСЗО. Не должно быть никакого успокоения в какой-либо столице мира, что в Украине ситуация с оружием более-менее улучшилась. Она менее улучшилась, чем более. И оружия необходимо намного больше", - подытожил Кулеба.