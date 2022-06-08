"Критически мало": Кулеба рассказал, что сейчас крайне необходимо украинской армии

Дмитрий Кулеба

Главный дипломат Украины поблагодарил партнеров за помощь, но акцентировал, что ее недостаточно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции заявил, что сейчас у россии сейчас тотальное преимущество в тяжелой артиллерии. Дипломат поблагодарил партнеров за помощь, но акцентировал на том, что сейчас этих поставок все еще недостаточно.

По словам Кулебы вооружения, которое сейчас приходит в Украину все еще критически мало для того, чтобы остановить россию, не говоря уже о том, чтобы перейти в большое контрнаступление и вытеснить рф с украинской территории.

Дмитрий Кулеба

Министр также отметил, что Украина сейчас сосредоточилась на нескольких ключевых позициях: крупнокалиберная артиллерия и ракетные системы залпового огня.

"Мы благодарны США и Великобритании, что сняли табу на поставку РСЗО в Украину, но их количества критически мало для нашей страны. Нам нужно намного, намного больше РСЗО. Не должно быть никакого успокоения в какой-либо столице мира, что в Украине ситуация с оружием более-менее улучшилась. Она менее улучшилась, чем более. И оружия необходимо намного больше", - подытожил Кулеба.


Галина Струс, politeka.net





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