"Критически мало": Кулеба рассказал, что сейчас крайне необходимо украинской армии

Главный дипломат Украины поблагодарил партнеров за помощь, но акцентировал, что ее недостаточно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции заявил, что сейчас у россии сейчас тотальное преимущество в тяжелой артиллерии. Дипломат поблагодарил партнеров за помощь, но акцентировал на том, что сейчас этих поставок все еще недостаточно.

По словам Кулебы вооружения, которое сейчас приходит в Украину все еще критически мало для того, чтобы остановить россию, не говоря уже о том, чтобы перейти в большое контрнаступление и вытеснить рф с украинской территории.

Министр также отметил, что Украина сейчас сосредоточилась на нескольких ключевых позициях: крупнокалиберная артиллерия и ракетные системы залпового огня.